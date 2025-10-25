Sinop’ta hamsi fiyatları 100 liradan 50 liraya düştü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Sinop'ta hamsi bolluğu...

Kentte yeni av sezonunun başlamasıyla birlikte bol miktarda avlanan hamsi, tezgahlarda yerini almaya devam ediyor.

50 LİRADAN 100 LİRAYA DÜŞTÜ

Balıkçı Serdar Karaahmetoğlu, bu yılki bol av nedeniyle hamsi kilosunu 50 liraya düşürdüğünü, diğer balıkçıların ise hâlâ 100 liradan satış yaptığını açıkladı.

Karaahmetoğlu, "Sinop’ta hamsi bolluğu yaşanıyor. Bu nedenle fiyatları düşürdük. Bazı balıkçılar hâlâ 100 liradan satıyor ama amacımız, vatandaşın ucuz ve taze hamsiye ulaşabilmesini sağlamak," dedi.

VATANDAŞLARDAN YOĞUN İLGİ

Yeni av sezonunun başlamasıyla Sinop’un farklı noktalarındaki balık tezgahları, taze hamsiyle dolup taşıyor.

Vatandaşlar, uygun fiyatlı ve taze balığı alabilmek için erken saatlerden itibaren tezgahların önünde yoğunluk oluşturuyor.

BAŞKA TÜRLER DE TEZHALARDA YER ALIYOR

Sinop’ta balıkçılar, hamsinin yanı sıra mezgit, palamut ve istavrit gibi diğer balık türlerinin de tezgahlarda yer aldığını belirtiyor.

Yeni sezonun açılmasıyla birlikte kent ekonomisine de katkı sağlanıyor.

Karaahmetoğlu, "Denizden bol miktarda çıkan hamsi, hem halkımızın sofrasına hem de yerel ekonomiye canlılık katıyor." diye konuştu.