Sinop'ta icra yoluyla alınan çocuklar, anneye verildi

Boşanma davası devam ederken 10 ve 12 yaşlarındaki kızlarını annelerinden icra yoluyla alan baba için yapılan itiraz kabul edildi.

Sinop'un Ayancık ilçesinde 14 yıllık eşi A.Ü. ile arasında 3 yıldır boşanma davası devam eden 34 yaşındaki Güldane Ü.'nün kızları E.Ü. (12) ve F.Ü. (10), iddiaya göre babalarına gitmek istemedi.

Bunun üzerine baba, aile mahkemesine müracaat ederek, icra yoluyla kızlarını almak istediğini beyan etti.

İCRA MEMURLARI ÇOCUKLARI ALDI

Savcı talimatıyla Ünsal’ın evine icra memurları ve 2 polis memuru gitti. Çocuklar alınarak, babalarına teslim edildi. Annenin itirazı üzerine mahkeme kararı ile çocuklar yeniden anneye verildi.

"ÇOK ZORLUKLAR YAŞADIK"

Güldane Ü., çocuklarının elinden alındığını belirterek "Bu süreç içerisinde çok zorluklar yaşadık. Yeniden başvurduk ve çocuklarımı savcılık kanalıyla aldık. Çok şükürler olsun. Şu an yanımdalar. Bu süreç içerisinde ne oldu ne bitti bilmiyorum. Azmin sonu başarıdır ve biz bunu kazandık." diye konuştu.