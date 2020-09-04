Sinop'ta palamut, balıkçıların yüzünü güldürdü

1 Eylül'de sona eren av yasağı, denize açılan balıkçılar tarafından sevinçle karşılandı. Karadenizli balıkçılar, denizlerde palamut bolluğu yaşıyor.

Balıkçıların heyecanla beklediği av yasağının kalkmasının 1 Eylül'de gerçekleşmesi ile birlikte, balıkçılar denize açılmaya başladı.

Türkiye’nin önemli balıkçılık kentlerinden Sinop’ta denize açılan balıkçılar, tekneleri palamut dolu limana dönüyor. Avlanan balıklar kilogramlarına göre tanesi 10 ila 20 arasında değişen fiyatlardan satışa sunuluyor.

PALAMUT BU SENE İYİ ÇIKIYOR

Sinop Abalı Su ürünleri Kooperatifi Başkanı Ömer Tuncer, palamut avından bu sezon umutlu olduklarını söyledi.

TEZGAHLAR ŞENLENDİ

Tezgahların yavaş yavaş şenlendiğine işaret eden Tuncer, "Önümüzdeki süreçte deniz suyunun soğumasıyla avcılığın artacağını umut ediyoruz. İnşallah güzel bir sezon geçireceğiz." dedi.

İSTAVRİT VE MEZGİT DE AĞLARDA

Balıkçı İbrahim Gündoğdu ise palamut avcılığın şu an yüzlerini güldürdüğünü belirterek, palamudun yanı sıra istavrit ve mezgit gibi balıkların da ağlara takılmaya başladığını ifade etti.

FİYATLAR BİRKAÇ GÜNE DÜŞECEK

Gündoğdu, balık fiyatlarının mevcut durumda biraz yüksek olduğunu, birkaç gün içerisinde düşmesini beklediklerini vurguladı.