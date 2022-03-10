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    Şırnak'ta 40 yıldır süren kan davası barışla noktalandı

    Şırnak'ın Cizre ilçesinde iki aile arasında 40 yıldır devam eden kan davası sona erdi.
    • İHA
    • 10.03.2022 - 18:26
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    Şırnak'ta 40 yıldır süren kan davası barışla noktalandı

    Şırnak Cizre'de yıllardır süregelen kan davasının sonuçlanması için girişimlerde bulunan bölgenin kalabalık aşiretlerinden Tayyan Aşireti Lideri Abdullah Aşam ve Cemil Uçar’ın öncülüğünde Hz. Ömer Camisi’nde barış merasimi düzenlendi.

    EL SIKIŞTILAR

    Merasim esnasında Kur’an-ı Kerim ve dualar okunurken Dervişoğlu ve Durak ailelerinin bireyleri el sıkarak kan davasını sonlandırdı.

    Barış merasiminde konuşan Tayyan Aşireti liderlerinden Abdullah Aşam, kan davalarının cehaleti temsil ettiğini, bu yüzden birçok insanın hayatını kaybettiğini belirtti. Bölgede herkesin huzur ve barış içinde yaşaması için bu tür girişimlerde bulunduğunu söyleyen Aşam, tatsızlıklara mahal vermemek gerektiğini vurguladı.

    AİLELER ARACILARA TEŞEKKÜR ETTİ

    Yaklaşık 40 yıldır süren kan davası sonucunda her iki tarafın da huzursuz olduğunu belirten Aşam, ailelere bu süreçten sonra barış içinde yaşamaları gerektiği tavsiyesinde bulundu. Aileler, aracılara teşekkürlerini ileterek barış içinde kalacaklarını belirtti.

    Şırnak ta 40 yıldır süren kan davası barışla noktalandı #1

    Şırnak ta 40 yıldır süren kan davası barışla noktalandı #2

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