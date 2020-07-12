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- Şırnak'ta 82 kilo eroin ele geçirildi
Şırnak'ta 82 kilo eroin ele geçirildi
Güvenlik güçlerince terör örgütü PKK'nın finans kaynaklarına yönelik düzenlenen operasyonda 82 kilo 900 gram eroin ele geçirildiği açıklandı.
- DHA
- 12.07.2020 - 21:35
Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK'nın finans kaynaklarının belirlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.
2 KİŞİ GÖZALTINDA
Bu kapsamda harekete geçen ekipler, düzenledikleri operasyonla 160 paket halinde 82 kilo 900 gram eroin ele geçirdi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.