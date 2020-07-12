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    Şırnak'ta 82 kilo eroin ele geçirildi

    Güvenlik güçlerince terör örgütü PKK'nın finans kaynaklarına yönelik düzenlenen operasyonda 82 kilo 900 gram eroin ele geçirildiği açıklandı.
    • DHA
    • 12.07.2020 - 21:35
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    Şırnak'ta 82 kilo eroin ele geçirildi

     

    Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK'nın finans kaynaklarının belirlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

    2 KİŞİ GÖZALTINDA

    Bu kapsamda harekete geçen ekipler, düzenledikleri operasyonla 160 paket halinde 82 kilo 900 gram eroin ele geçirdi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
    Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.

     


    Şırnak'ta 82 kilo eroin ele geçirildi #1

    Şırnak'ta 82 kilo eroin ele geçirildi #2

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