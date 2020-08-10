Şırnak'ta açılan sera, mevsimlik göçün önüne geçti

Daha önce batıdaki illere tarım işçisi olarak mevsimlik göç yapan işçiler, Şırnak'a kurulan seranın ardından seralarda çalışmaya başladı. 13 dönümlük serada çalışan işçilerin 20'sinden 15'i kadın.

Şırnak Silopi ilçesine bağlı Özgen köyünde 20 işçiden 15'inin kadın olduğu, 13 dönüm arazi üzerine sera kuruldu.

Bölgede sağlanan güven ortamının ardından Serdar Soysal tarafından kurulan sera, mevsimlik göç yapan kadınlar için daha avantajlı ve daha ekonomik.

50 DERECE SICAKTA ÇALIŞIYORLAR

Salatalık yetiştirilen serada kadınlar, 50 dereceyi bulan sıcakta çalışarak ev bütçelerine katkıda bulunuyor.

SERA KURULMASA, MANİSA'YA GİDECEKLERDİ

Serada çalışan 18 yaşındaki Leyla Kösen, kendi köylerinde çalışmasından duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Eğer bu iş olmasaydı Manisa taraflarına çalışmaya gidecektik ya da Düzce'ye fındık toplamaya gidecektik. İyi ki bu köyde bu iş var. Allah razı olsun. Çok sıcak olduğu için terliyoruz ama emeğimizin karşılığını da alıyoruz. O yüzden bu durum bizim için sıkıntı değil. Çok sıcakta çalışıyoruz ama batıya gitmekten hem daha avantajlı hem de daha ekonomik" dedi.

"BÖLGENİN KALKINMASI İÇİN İSTİHDAM GEREKLİ"

Sera sahibi Serdar Soysal ise bölgeye güven ve istikrarın gelmesi ile köylerinde proje geliştirdiklerini ve 13 dönüm alan üzerine sera kurduklarını ifade etti.

Sosyal, "Bu serada 20 kişi istihdam ediyoruz. 15'i bayan arkadaşımız. Bayan arkadaşlarımıza bu kontenjanı açtığımız için çok mutluyum. Olması da gerekiyor. Elimizden geldiği kadar daha çok bayan istihdamına yönelik çalışmalar yapacağız. Seramızda şu anda salatalık ürünümüz var. Şırnak ve ilçelerinde satışını yapıyoruz. Bölgede bu tür projelerin yaygınlaşmasını diliyoruz. Bölgenin kalkınması için istihdam gereklidir. Üretimin olduğu yerde istihdam olur. Bunlar bizim milli görevimiz." ifadelerini kullandı.





































