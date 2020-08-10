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    Şırnak'ta HDP'li yöneticilere taciz soruşturması açıldı

    Cumhuriyet Başsavcılığınca, bir kadına cinsel tacizde bulundukları gerekçesiyle HDP Cizre İlçe Başkanlığında yöneticilik yapan 5 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.
    • AA
    • 10.08.2020 - 22:28
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    Şırnak'ta HDP'li yöneticilere taciz soruşturması açıldı

    Şırnak Cizre'de bir kadın, parti çalışmaları esnasında tanıştığı bazı yöneticiler tarafından cinsel tacize uğradı.

    Partililerin yoğun baskısına rağmen adliyeye giden kadın, söz konusu kişiler hakkında şikayetçi oldu.

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Bunun üzerine Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP İlçe Başkanlığında yönetici olan C.Ö, S.K, A.T, S.K. ve A.A. hakkında soruşturma başlattı.

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