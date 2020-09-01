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    Şırnak'ta kavga eden polis ve bekçi görevlerinden uzaklaştırıldı

    Yol kontrol noktasında görevli polis memuru ve bekçi, yumruk yumruğa kavga etti. Kavga anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
    • DHA
    • 01.09.2020 - 13:09
    • Güncelleme : 01.09.2020 - 13:09
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    Şırnak'ta kavga eden polis ve bekçi görevlerinden uzaklaştırıldı

    Şırnak'ta polis ile bekçinin yumruk yumruğa kavgası gündem oldu...

    30 Ağustos günü saat 19.30 sıralarında sanayi sitesi yakınlarındaki yol kontrol noktasında meydana gelen kavgada uygulamada görevli polis memuru ve bekçi, bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

    Tartışmanın büyümesiyle ikili yumruk yumruğa kavga etti. Polis ve bekçinin silahlarının düştüğü kavga, yol kontrol uygulamasında görev yapan diğer güvenlik görevlilerin araya girmesiyle sonlandı.

    Şırnak'ta polis, tartıştığı bekçi ile yumruk yumruğa kavga etti İZLE

    POLİS VE BEKÇİ GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

    Kavganın ardından Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü'nce başlatılan incelemede, kavgaya karışan polis ve bekçi görevlerinden uzaklaştırıldı. Kavga anı ise yol kontrol uygulamasındaki güvenlik kamerasına yansıdı.

    Şırnak ta kavga eden polis ve bekçi görevlerinden uzaklaştırıldı #1

    Şırnak ta kavga eden polis ve bekçi görevlerinden uzaklaştırıldı #2

    Şırnak ta kavga eden polis ve bekçi görevlerinden uzaklaştırıldı #3

    Şırnak ta kavga eden polis ve bekçi görevlerinden uzaklaştırıldı #4

    Şırnak ta kavga eden polis ve bekçi görevlerinden uzaklaştırıldı #5

    Şırnak ta kavga eden polis ve bekçi görevlerinden uzaklaştırıldı #6

    Şırnak ta kavga eden polis ve bekçi görevlerinden uzaklaştırıldı #7

    Şırnak ta kavga eden polis ve bekçi görevlerinden uzaklaştırıldı #8

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