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Şırnak'ta kavga eden polis ve bekçi görevlerinden uzaklaştırıldı

Şırnak'ta kavga eden polis ve bekçi görevlerinden uzaklaştırıldı

Yol kontrol noktasında görevli polis memuru ve bekçi, yumruk yumruğa kavga etti. Kavga anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.