Şırnak’ta PKK’nın patlattığı yol ve köprüleri devlet yeniden yapıyor

Şırnak’ta PKK’nın patlattığı yol ve köprüleri devlet yeniden yapıyor

Uzun yıllardır PKK’nın müdahaleleri sonucu yapılamayan yollar, huzur ortamının sağlanmasıyla beraber ihale edildi, yeniden yapımına başlandı. 13 milyonluk projede ilk hedef 5 kilometrelik yol…

Sarp araziye kurulu Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde PKK’nın izleri siliniyor…

Bir zamanlar köprüyü yıkıp, yola hendek kuran PKK’lı teröristlerin inlerine giren güvenlik güçleri, bölgede huzuru sağlayınca, devlet de yatırımlarına ağırlık verdi.

İlçe merkezi ve Ayvalık köyü arasında bulunan tek şeritli 19 kilometrelik yolun ihalesi yapıldıktan sonra 13 milyon TL’lik proje kapsamında Yeşilöz Deresi ve Habur Çayı kenarından geçen virajlı yolların yapımına başlandı.

“TARİHİNDE İLK DEFA BÖYLE BİR ÇALIŞMA YAPILIYOR”

Projede görevli inşaat mühendisi Behçet Kara, “Beytüşşebap bölgesinde tarihinde ilk defa böyle bir çalışma yapılıyor. 10 dakikayı daha kısa süreye indireceğiz. 5 kilometrelik yolu asfaltlamayı düşünüyoruz. Çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Bu çalışmayı yapmak da bize nasip oldu.” dedi.

Şırnak’ta PKK’nın patlattığı yol ve köprüleri devlet yeniden yapıyor VİDEO



“MEMLEKETİMİZ VE DEVLETİMİZ İÇİN GECE GÜNDÜZ ÇALIŞMAK ZORUNDAYIZ”

Karayolları teknik personeli inşaat teknikeri Mehmet Gülüsever ise hedeflerinin 5 kilometrelik yolu yapmak olduğunu belirtti.

Gülüsever, “Önümüzdeki yılda tamamlayacağız. Memleketimiz için ve devletimiz için gece gündüz çalışmak zorundayız. İnşallah Beytüşşebap yolları daha güzel olacak.” diye konuştu.

Geriye kalan 14 kilometrelik yolun da önümüzdeki yıl tamamlanması hedefleniyor.