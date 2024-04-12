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Şırnak'ta sağlık ekibine saldırı: 3’ü sağlık personeli 7 yaralı

Şırnak'ta sağlık ekibine saldırı: 3’ü sağlık personeli 7 yaralı Şırnak’ta iki grup arasında çıkan kavgada yaralılara müdahale için bölgeye giden sağlık personeline bir grup saldırdı. Saldırıda ve kavgada 3’ü sağlık personeli, 7 kişi yaralandı.