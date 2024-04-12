Şırnak'ın Silopi ilçesinde Şehit Harunboy Mahallesi’nde iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Sağlık personellerine de saldırdılar
Taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 4 kişi yaralandı. Yaralılara müdahale için bölgeye giden giden sağlık personellerine de saldırı yapıldı.
Kavgada taraflar, yaralılara müdahale etmek için gelen sağlık ekiplerine de taşlarla saldırması sonucu 3 sağlık görevlisi yaralandı.
Taşların isabet ettiği ambulansta hasar oluştu.
Yaralılar tedavi altına alındı
Yaralılar, olay yerine gelen başka ambulanslarla ilk müdahalenin ardından Silopi Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Gözaltına alındılar
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kavga ile ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, bazı şüphelileri gözaltına aldı.
Jandarma ve polis olay yerinde geniş güvenlik önlemleri aldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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