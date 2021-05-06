Şırnak’ta terör bitti, yayla yolları bir bir açıldı

Şırnak’ta terör bitti, yayla yolları bir bir açıldı

Beytüşşebap ilçesindeki yaylalar, terörün minimize edilmesiyle beraber besicilere açıldı. Kaymakamlık ilçeye bağlı bütün yayla yollarını açtı.

Kışları sert geçen Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde baharın gelişiyle beraber yayla yolları şenlendi.

İlçe özel idare ekipleri ve Beytüşşebap kaymakamlığı ilçenin Hale, Meydan, Kahnicemet ve Faraşin yaylalarında kapalı yolları açarak, besicilerin yol güzergahlarını temizledi.

KAPALI YOLLAR AÇILDI

5 ay boyunca kış gören yaylalarda bozulan ve kapalı olan yollar, ekiplerin gece gündüz çalışmaları sonrası açıldı.

Açılan yayla yolları yasakların kalkmasıyla beraber göçerleri ağırlayacak.

AİLELER MUTLU

Beytüşşebap ilçe merkezine 45 kilometre uzaklıkta bulunan 2 bin 250 rakımlı Yeşilöz köyü Faraşin yaylasında kalan iki aile, ekiplerin bahar çalışmalarını görünce çok mutlu oldu.

5 ay boyunca yaylada kalan Abdulmenav Aslan, aylar sonra akrabalarını ve çocuklarını görmenin sevincini yaşadığını söyledi.

Aslan, “Aylar sonra ekipler yolları açtı, artık herkes geliyor. 3 yıldır Faraşin’de kalıyorum tek başıma kalıyorum. Ekipler yollarımızı açtı. Çok mutluyum. 50 koyunum var bunlarla yaşamımı sürdürüyorum. Gelen ekiplere çok teşekkür ederim.” dedi.

GÖÇERLER İÇİN YİNE GELECEKLER

Özel idare ekibinde çalışan Şehmus Cin ise "Şu anda Beytüşşebap Yeşilöz köyündeyiz. Burası tarım ve hayvancılık bölgesi olduğu için geçim kaynağı buradan sağlanıyor. Ekipler olarak gece gündüz demeden yolları açıyoruz. Vatandaşlarımızın yollarını açıyoruz. Göçerler geldikten sonra tekrar 20 gün sonra yine çalışma yapacağız." diye konuştu.