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    Şırnak’ta yılın ilk ‘ters laleleri’ açtı

    Doğu ve Güneydoğu bölgesinde yetişen yılın ilk ters laleleri Şırnak’ta açtı. Baharın gelişini simgeleyen ters laleleri koparana 70 bin lira para cezası uygulanıyor.
    • İHA
    • 08.04.2022 - 10:52
    • Güncelleme : 08.04.2022 - 10:58
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    Şırnak’ta yılın ilk ‘ters laleleri’ açtı

    Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde havaların ısındı, çiçek açan ters laleler kartpostallık görüntüler oluşturdu.

    Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Başaran köyündeki ev bahçelerinde yetiştirilen endemik bitki türü olan “ters lale çiçeği” koruma altına alınıyor.

    Yılın sadece 20 günü yaşayan ters lale, çiçek açtıktan sonra kuruyor.

    70 bin lira cezası var

    Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu dağlarında yetişen çiçek türü ise nesli tükenme tehlikesi altında olduğundan dolayı koparanlara ceza geliyor.

    70 bin lira cezası olan çiçek türü sarı ve kırmızı rengiyle göz kamaştırıyor.

    Şırnak’ta yılın ilk ‘ters laleleri’ açtı #1

    Şırnak’ta yılın ilk ‘ters laleleri’ açtı #2

    Şırnak’ta yılın ilk ‘ters laleleri’ açtı #3

    Şırnak’ta yılın ilk ‘ters laleleri’ açtı #4


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