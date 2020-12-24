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    Şırnak'taki yıkılan PKK karargahında, hafıza kartı bulundu

    Cizre'de terör örgütünün çukur eylemleri sırasında kullandığı sözde karargah binasının yıkıntıları arasında 5 yıl sonra toprağa gömülü hafıza kartı bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 24.12.2020 - 22:19
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    Şırnak'taki yıkılan PKK karargahında, hafıza kartı bulundu

    Şırnak'ın Cizre ilçesinde PKK'ya yönelik çalışmalar devam ederken, yeni bir delile rastlandı.

    Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik başlattığı çalışmada, 5 yıl önceki çukur olayları sırasında yıkılan sözde karargah binasında da inceleme yapıldı.

    Yapılan incelemede, molozlar arasında toprağa gömülü hafıza kartı bulundu.

    Şırnak taki yıkılan PKK karargahında, hafıza kartı bulundu #1

    TERÖRİSTLERİN FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI

    Bilişim uzmanlarının çalışmaları aylar sürdü. Karttaki yüzlerce fotoğraf teknik müdahaleyle kurtarıldı.

    Eli silahlı teröristlerin bulunduğu fotoğraflar kare kare incelendi. Bölücü terör örgütünün gizli şehir yapılanmasına bağlı eylemciler tespit edildi.

    Şırnak taki yıkılan PKK karargahında, hafıza kartı bulundu #2

    10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

    Çukur eylemlerine katılan ve bu anlarda silahlarıyla poz veren teröristlerin de aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı.

    Hafıza kartındaki fotoğraflara yönelik polisin teknik incelemesi hala sürüyor.

    Kaynak: TRT Haber

    Şırnak taki yıkılan PKK karargahında, hafıza kartı bulundu #3

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