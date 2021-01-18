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    Şişli'de karda kayan aracın kaza anı

    Şişli’de yokuştan inmeye çalışan bir arabanın bariyerlere çarpma anı kameralara yansıdı.
    • İHA
    • 18.01.2021 - 10:01
    • Güncelleme : 18.01.2021 - 10:14
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    Şişli'de karda kayan aracın kaza anı

    İstanbul’da sabah saatlerinde etkisini arttıran kar yağışı, trafiği olumsuz etkiledi.

    Şişli Feriköy’de yokuştan inmeye çalışan sürücüler, kayganlaşan yolda zor anlar yaşadı.

    Adeta buz pistine dönen yolda güçlükle ilerleyen sürücüler, zaman zaman araçlarının hakimiyetini de kaybetti.

    BARİYERE ÇARPARAK DURDU

    Bu sırada yokuştan hızla inen bir sürücü, duramayarak bariyerlere çarptı. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

    Şişli'de karda kayan aracın kaza anı ViDEO

    kaza

    kaza

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