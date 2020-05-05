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    Şişli'de yol kavgası: 1 yaralı

    Trafikte çıkan tartışma sonucu bir sürücü, diğer sürücü tarafından silahla yaralanırken, saldırgan ise olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.
    • AA
    • 05.05.2020 - 15:51
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    Şişli'de yol kavgası: 1 yaralı

    İstanbul'un Şişli ilçesine bağlı Bozkurt Mahallesi'nde, iki sürücü arasında yol tartışması yaşandı.

    Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine sürücülerden biri, diğer sürücüyü silahla kolundan yaralayarak, olay yerinden kaçtı.

    YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

    Yaralı, sağlık ekipleri tarafından, Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

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