- En Son Haber
- İç Haber
- Şişli'de yol kavgası: 1 yaralı
Şişli'de yol kavgası: 1 yaralı
Trafikte çıkan tartışma sonucu bir sürücü, diğer sürücü tarafından silahla yaralanırken, saldırgan ise olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.
- AA
- 05.05.2020 - 15:51
İstanbul'un Şişli ilçesine bağlı Bozkurt Mahallesi'nde, iki sürücü arasında yol tartışması yaşandı.
Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine sürücülerden biri, diğer sürücüyü silahla kolundan yaralayarak, olay yerinden kaçtı.
YARALI HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralı, sağlık ekipleri tarafından, Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.