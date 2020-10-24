Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nden düdüklü tencere açıklaması

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi bazı basın kuruluşlarında yer alan, “üniversitede bilimsel araştırma için ayrılan paralar ile düdüklü tencere alındığı” şeklindeki haberlere cevap verildi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nden yapılan açıklamada bahsedilen mutfak malzemelerinin Gastronomi bölümünün uygulama mutfağı için alındığı belirtildi.

"DONANIMLI MUTFAK KURULDU"

Açıklamada, “Bazı basın-yayın organları ve sosyal medya ortamlarında 2019 Yılı Sayıştay Denetim Raporu’na dayanarak Üniversite özel bütçesinden gideri karşılanarak alınması gereken ve genel idare hizmetlerine mahsus olduğu değerlendirilen mal ve hizmetin, bilimsel araştırma projeleri için ayrılan kaynaklar kullanılarak alındığı şeklinde haberler yayımlanmıştır. Habere konu olan proje ile Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü tarafından öğrencilerin teorik derslerin yanı sıra uygulamalı derslerini de görebilecekleri ve bilimsel çalışmalar gerçekleştirebilecekleri; öğretim üyelerinin de birtakım proje ve yayınlarla çıktılara ulaşabilecekleri tam donanımlı bir mutfak kurulmuştur.





"YARIŞMALARDA DERECELER KAZANILDI"

Bu proje sayesinde daha önce mutfağı bulunmayan ve öğrencilerin sadece teorik olarak eğitimlerini sürdürdükleri Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünde öğrencilerimiz uygulamalı eğitim imkânına da kavuşmuşlar, bunun sonucunda da Üniversitemiz gastronomi alanında gerçekleştirilen ulusal ve uluslararası yarışmalarda dereceler kazanmıştır. Ayrıca ilgili fakültemizdeki öğretim üyeleri de bu mutfaktan yararlanarak gerçekleştirdikleri çalışmalarla bilimsel yayınlar yapma imkânı elde etmişlerdir.





"BİLİMSEL ÇALIŞMA YAPAN AKADEMİSYEN VE ÖĞRENCİLERİMİZİ DERİNDEN ÜZMÜŞTÜR"

Yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılacağı üzere haberlere konu olan proje, Üniversitemizin hem bilimsel hem de eğitim kalitesini artırmaya yöneliktir. ‘Çatal-kaşık veya düdüklü tencere alımı’ şeklinde haber yapılarak sonuçları itibarıyla başarılı bir projenin basitleştirilmeye çalışılması özellikle bu mutfak sayesinde bilimsel çalışmalar yapacak olan akademisyenlerimizi ve aşçılık mesleğini en iyi şekilde öğrenmeye çalışan öğrencilerimizi derinden üzmüştür.” denildi.