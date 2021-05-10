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    Sivas, mayıs ayında eksi 3 dereceyi gördü

    Gece saatlerinde termometreler sıfırın altında 3 dereceyi gösterdi, bazı araçların tavanında kırağı oluştu.
    • İHA
    • 10.05.2021 - 07:05
    • Güncelleme : 10.05.2021 - 08:56
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    Sivas, mayıs ayında eksi 3 dereceyi gördü

    Sivas’ta mayıs ayının ilk haftalarında öğle saatlerinde 30 dereceyi bulan hava sıcaklığı bugün aniden düştü.

    Kentte termometreler, gece saatlerinde sıfırın altında 3 dereceyi gösterdi. Hava adeta buz kesti.

    ZİRAİ DON UYARISI

    Vatandaşlar havanın hissedilir derecede soğuduğunu söyledi.

    Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün ve yarın için hafif ve orta kuvvette zirai don uyarısında bulundu.

    Sivas, mayıs ayında eksi 3 dereceyi gördü #1

    Sivas, mayıs ayında eksi 3 dereceyi gördü #2

    Sivas, mayıs ayında eksi 3 dereceyi gördü #3

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