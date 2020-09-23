Dolar
7.6847
0.2923%
Euro
8.9903
0.1303%
Altın
1878.08
-1.164%
Borsa
1101.15
0.4552%
G. Altın
464.808
-0.7641%
Bitcoin
80317.6
-1.2529%
19ºC
İstanbul
Güneşli 19 C

    Sivaslı kangal çobanı Dan Bilzerian’a benzetiliyor

    Dünyaca ünlü Dan Bilzerian’a benzediği söylenen Mehmet Taytan, ünlü isimle tanışmak istiyor.
    • İHA
    • 23.09.2020 - 09:41
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Sivaslı kangal çobanı Dan Bilzerian’a benzetiliyor

    Sivas'ta kangal köpeği yetiştiriciliği ve çobanlığıyla uğraşan 37 yaşındaki Mehmet Taytan, sosyal medya fenomeni Dan Bilzerian’a olan benzerliğiyle dikkatleri üzerine çekiyor.

    Sokakta Taytan’ı gören ve Bilzerin’a benzeten gençler fotoğraf çektirmek istiyor.

    "BENZEMEMİZ NORMAL YANİ"

    Mehmet Taytan, her insanın çift dünyaya geldiğini belirterek "Beni sosyal medyada ünlü birine benzetiyorlar. Bence yanaklarım ve gözlerim benziyor. Saçlarım biraz daha uzun olsa aynıyız. Bir de kasımın olması gerekir. İnsanlar çift dünyaya gelmiş. Benzememiz normal yani. Sosyal medyada fotoğraflardan benzetenler var. Tepkileri güzel. Fotoğraf çekinmek isteyenlerde var. Fotoğrafların altına benziyorsun diye yorum yapıyorlar. Kendisiyle tanışmak istiyorum. Buraya Kangal çiftliğine gelsin istiyorum. Ben ona yavru kangal hediye etmek istiyorum." dedi.

    Sivaslı kangal çobanı Dan Bilzerian’a benzetiliyor #1

    Dan Bilzerian

    Sivaslı kangal çobanı Dan Bilzerian’a benzetiliyor #3

    Dan Bilzerian

    Sivaslı kangal çobanı Dan Bilzerian’a benzetiliyor #5

    Dan Bilzerian

    Sivaslı kangal çobanı Dan Bilzerian’a benzetiliyor #7

    Sivaslı kangal çobanı Dan Bilzerian’a benzetiliyor #8

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir