Sivaslı kangal çobanı Dan Bilzerian’a benzetiliyor

Dünyaca ünlü Dan Bilzerian’a benzediği söylenen Mehmet Taytan, ünlü isimle tanışmak istiyor.

Sivas'ta kangal köpeği yetiştiriciliği ve çobanlığıyla uğraşan 37 yaşındaki Mehmet Taytan, sosyal medya fenomeni Dan Bilzerian’a olan benzerliğiyle dikkatleri üzerine çekiyor.

Sokakta Taytan’ı gören ve Bilzerin’a benzeten gençler fotoğraf çektirmek istiyor.

"BENZEMEMİZ NORMAL YANİ"

Mehmet Taytan, her insanın çift dünyaya geldiğini belirterek "Beni sosyal medyada ünlü birine benzetiyorlar. Bence yanaklarım ve gözlerim benziyor. Saçlarım biraz daha uzun olsa aynıyız. Bir de kasımın olması gerekir. İnsanlar çift dünyaya gelmiş. Benzememiz normal yani. Sosyal medyada fotoğraflardan benzetenler var. Tepkileri güzel. Fotoğraf çekinmek isteyenlerde var. Fotoğrafların altına benziyorsun diye yorum yapıyorlar. Kendisiyle tanışmak istiyorum. Buraya Kangal çiftliğine gelsin istiyorum. Ben ona yavru kangal hediye etmek istiyorum." dedi.





