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    Sivas’ta 4 adet PKK sığınağı bulundu

    Sivas Valiliği, güvenlik güçleri tarafından İmranlı ilçesi kırsalında gerçekleştirilen arama tarama çalışmaları sırasında terör örgütü PKK’ya ait 4 sığınak bulunduğunu duyurdu.
    • İHA
    • 13.11.2021 - 19:45
    • Güncelleme : 13.11.2021 - 20:13
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    Sivas’ta 4 adet PKK sığınağı bulundu

    Sivas Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, İmranlı ilçesi kırsalında güvenlik güçleri tarafından yapılan arama tarama faaliyetleri sırasında bölücü terör örgütü PKK mensuplarına ait 4 adet sığınak tespit edildi.

    ÇOK SAYIDA YAŞAM MALZEMESİ ELE GEÇİRİLDİ

    Bir sığınakta yapılan kazı ve incelemeler sonucu çok sayıda yaşam malzemesi ve ilk yardım ekipmanı ele geçirildi.

    İMHA EDİLDİ

    Açıklamada, malzeme deposu içerisinde tespit edilen delil niteliği taşıyan bulgular muhafaza altına alındığı, diğer malzemelerin İmranlı Cumhuriyet Savcısının talimatıyla yerinde imha edildiği kaydedildi.

    Sivas’ta 4 adet PKK sığınağı bulundu VİDEO

    Sivas’ta 4 adet PKK sığınağı bulundu #1

    Sivas’ta 4 adet PKK sığınağı bulundu #2

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