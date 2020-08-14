Sivas'ta 65 yaş üstüne sokağa çıkma kısıtlaması ertelendi

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma saatlerine getirilen kısıtlama bir süre ertelendi. Valilik yeniden düzenleme yapılacağını duyurdu.

Sivas Valiliği koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma saatlerine kısıtlama getirmişti.

Valilikten dün akşam yapılan açıklamada, "İl Hıfzıssıhha Kurulu kararınca 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın risk grubunda olmaları sebebiyle salgının etkilerinden korumak amacıyla sokağa çıkmaları 10.00-17.00 saatleri arası sınırlandırılmıştır.

Sabah 10.00'dan önce ve akşam 17.00'den sonra sokağa çıkmaları kısıtlanmıştır" denildi.

"GÜNCELLENEREK TEKRAR PAYLAŞILACAKTIR"

Ardından uygulamayı bir süreliğine geri çeken Valilik, "65 yaş ve üzeri kıymetli büyüklerimizin sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili olarak; İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca alınan karar, içeriği ve kısıtlama saatleri güncellenerek tekrar paylaşılacaktır" duyurusu yaptı.