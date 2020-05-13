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    Sivas'ta araç, bebek arabası ve yayaya çarptı

    İki çocuğun içinde bulunduğu bebek arabasına ve yaya geçidinden yürüyen kadına çarpan aracın sürücüsü, "abartıyor" diyerek yaralı kadına tepki gösterdi.
    • İHA
    • 13.05.2020 - 16:39
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    Sivas'ta araç, bebek arabası ve yayaya çarptı

    Sivas'ta kent merkezi İnönü bulvarı üzerinde Ö.K. idaresindeki otomobil, İki çocuğunun içinde bulunduğu bebek arabasıyla, yaya geçidinden geçmek isteyen A.T.’ye çarptı.

    Çarpmanın etkisiyle A.T. yaralandı.

    SÜRÜCÜ, YARALI KADINA TEPKİ GÖSTERDİ

    Yaralıya ilk müdahale polis ekipleri ve çevredeki vatandaşlar tarafından yapılırken,  araç sürücüsü kadınyaralı A.T., ‘Abartıyor’ diyerek tepki gösterdi.

    Otomobil sürücüsünü çevrede bulunan vatandaşlar sakinleştirdi.

    Çarptığı yayaya 'Abartıyorsun' diyerek tepki gösterdi

    SÜRÜCÜYE İDARİ İŞLEM UYGULANDI

    Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan kadının, çocuklarından biri polis ekiplerinde diğeri ise eşinin kucağına verildi.

    Sivas Numune Hastanesi'ne kaldırılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, araç sürücüsüne idari işlem uygulandı.

    Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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