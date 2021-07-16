Sivas'ta askeri araç devrildi: 3 yaralı

Akıncılar ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu 3 asker yaralandı.

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde sürücüsü öğrenilemeyen 58 JAA 365 plakalı araç, D-100 kara yolu Ortaköy yol ayrımı yakınlarında devrildi.

3 ASKER YARALANDI

Kazada, Akıncılar İlçe Jandarma Komutanlığında görevli 3 asker yaralandı.



Suşehri Devlet Hastanesi ve Akıncılar İlçe Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



Öte yandan, Akıncılar Kaymakamı Muhammed Evlice, kaza yerine gelerek bilgi aldı.



