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    Sivas'ta askeri araç devrildi: 3 yaralı

    Akıncılar ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu 3 asker yaralandı.
    • AA
    • 16.07.2021 - 08:19
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    Sivas'ta askeri araç devrildi: 3 yaralı

    Sivas'ın Akıncılar ilçesinde sürücüsü öğrenilemeyen 58 JAA 365 plakalı araç, D-100 kara yolu Ortaköy yol ayrımı yakınlarında devrildi.

    3 ASKER YARALANDI

    Kazada, Akıncılar İlçe Jandarma Komutanlığında görevli 3 asker yaralandı.

    Suşehri Devlet Hastanesi ve Akıncılar İlçe Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

    Öte yandan, Akıncılar Kaymakamı Muhammed Evlice, kaza yerine gelerek bilgi aldı.

    Sivas ta askeri araç devrildi: 3 yaralı #1

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