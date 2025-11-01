Sivas’ta ata tohumlarıyla lahana hasadı başladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Sivas’ın Zara ilçesinde, dededen kalma ata tohumlarıyla yetiştirilen lahanaların hasadı başladı. Ahmetağa Çiftliği mevkiinde yaklaşık 30 yıldır üretim yapan çiftçi İbrahim Kurt, ağırlığı 20 kilograma kadar ulaşabilen lahanaları kasım sonuna kadar toplamak için çalışıyor.

ATA TOHUMUNDAN ÜRETİM DEVAM EDİYOR

Hasat sırasında bir sonraki yıl için tohumlarını da toplayan Kurt, “Ben bu işi 30 senedir yapıyorum. Babadan, dededen kalan meslek. Tekrardan sürdürmeye devam ediyorum. Dışarıdan tohum almaya hiç ihtiyaç duymadık. Kendi ektiğimizden topladıklarımız bize yetiyor, isteyenlere de veriyoruz” dedi.

LAHANA ÇEŞİTLERİ VE SATIŞI

Kurt, ürünlerini tarlaya gelen müşterilere ve köy pazarına sunduklarını belirterek, sarmalık ve turşuluk olarak çeşitlendirdiklerini ifade etti:

Çok sıkı olanları turşuluk, gevşek olanları sarmalık olarak satıyoruz. Eken az, yerli müşteri çok. Satışlarımız şu anda iyi, müşteri bakımından sıkıntımız yok.

SON NESİL ATA TOHUMU ÜRETİCİSİ

Zara Ziraat Odası Başkanı Zeki Şimşek, İbrahim Kurt’un ata tohumu ile üretim yapan son nesil üretici olduğunu vurguladı: