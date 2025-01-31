İHA

Sivas'ta Mevlana Mahallesi Porsuk Caddesi üzerinde, N.K. idaresindeki 58 AEE 159 plakalı Opel marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarptı.

YARALI SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü, araçtan çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Fatih Yıldırım
Yazar