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Sivas'ta bir kişi, tartıştığı eltisini sopayla döverek hastanelik etti

Sivas'ta bir kişi, tartıştığı eltisini sopayla döverek hastanelik etti

Sivas'ta, M.T. evde tartıştığı eltisi F.T.'yi sopayla döverek hastanelik etti. Başından ve yüzünden yaralanan F.T. tedavi altına alınırken, saldırgan ise polis merkezine götürüldü.