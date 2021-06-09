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    Sivas'ta bir kişi, tartıştığı eltisini sopayla döverek hastanelik etti

    Sivas'ta, M.T. evde tartıştığı eltisi F.T.'yi sopayla döverek hastanelik etti. Başından ve yüzünden yaralanan F.T. tedavi altına alınırken, saldırgan ise polis merkezine götürüldü.
    • DHA
    • 09.06.2021 - 22:58
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    Sivas'ta bir kişi, tartıştığı eltisini sopayla döverek hastanelik etti

    Saat 17.00 sıralarında Alibaba Mahallesi 117'nci Sokak'ta bulunan müstakil evde meydana gelen olayda, uzun süredir aralarında anlaşmazlık bulunduğu öğrenilen M.T. ile eltisi F.T. evde tartışmaya başladı.

    SOPAYLA ELTİSİNİ DARBETTİ

    Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle M.T. eline geçirdiği sopayla eltisi F.T.'yi darbetti. Kavga seslerini duyan komşuları polise haber verdi.

    YERDE KANLAR İÇİNDE BULUNAN ELTİ, HASTANEYE KALDIRILDI

    Eve gelen ekipler F.T.'yi kanlar içinde yerde yatarken buldu. Başına ve yüzüne aldığı darbelerle yaralanan F.T., ambulansla Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. F.T.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Sivas ta bir kişi, tartıştığı eltisini sopayla döverek hastanelik etti #1

    GÖZALTINA ALINDI

    Olayla ilgili başlatılan soruşturmada saldırgan M.T. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Eltisinin kaldırıldığı hastanede sağlık kontrolünden geçirilen M.T. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

    Sivas ta bir kişi, tartıştığı eltisini sopayla döverek hastanelik etti #2

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