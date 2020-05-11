Sivas'ta, cam fanuslu masalarla koronavirüs tedbiri

Açık alandaki masaların üzerini cam fanuslarla kapatarak müşterilerini soğuk havadan koruyan bir kafe, bu sefer aynı sistemle müşterilerini koronadan koruyacak.

Sivas'ın Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan kafe, normalleşme sürecinde aldığı tedbirle dikkat çekti.

Müşterilerini soğuk, rüzgar ve yağmur gibi etkenlerden korumak için masaların üzerini cam fanuslarla kapatan işletme sahibi bu sefer koronavirüs kapsamında müşterileri virüsten koruyacak.

Müşteriler arasında kalkan görevini görecek olan cam fanuslar sosyal mesafeyi de koruduğundan gönül rahatlığıyla kullanılabilecek.

"İNSANLAR ARASINDA SET OLUŞTURUYOR"

İşletme sahibi Yunus Yıldız, kafenin bir nevi insanlar arasına set çektiğini belirterek, “Avrupa’da buna benzer tasarımlar var. Biz aylar öncesinden bir fotoğraftan esinlenerek bu kafeyi oluşturduk. Son zamanlarda aldığımız talepler, telefonlar, gerek mesajlar olsun insanların kafemize yoğun ilgi gösterdiğini gördük. Çünkü otomatikman sosyal mesafeyi sağlamış oluyoruz ve birçok insanı aynı ortamda tutmamış oluyoruz. Yani bizim bu projemiz otomatikman sosyal mesafeyi sağlamış oluyor, insanların arasında bir nevi set oluşturuyor” dedi.

"SOSYAL MESAFEYİ KORUYACAK ŞEKİLDE DÜZENLEDİK"

Yıldız, cam fanusların içlerini sosyal mesafeyi koruyacak şekilde düzenlediklerini söyleyerek, “Ürünün patentini Türkiye çapında aldık. Taleplerde de var. Bunları değerlendireceğiz. İnşallah faydamız olur. Bu konuda bütün vatandaşlarımızın içi rahat olsun. Yan masayla hiçbir şekilde irtibatları ilişkisi kalmadan çok rahat bir şekilde arkadaşlarıyla dostlarıyla bu yasak kalktıktan sonra gönül rahatlığı ile oturabilecekler." dedi.