Sivas'ta psikolojik rahatsızlıkları olduğu öne sürülen bir kişi çocuk parkında çıplak halde gezerken çevredeki bir kişi tarafından görüntülendi. Olaya mahalle halkı tepki gösterdi.

Sivas'ta, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde yaşayan ve isminin Ahmet olduğu öğrenilen psikolojik rahatsızlıkları ve madde bağımlısı olan kişi, gündüz vakti mahallede bulunan çocuk parkında soyunup çıplak gezmeye başladı.

Bu kişinin parkta çıplak gezmesi çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Ahmet isimli kişinin bir süre önce Samsun'da hastanede psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi.

Sivas'ta çıplak halde oyun parkında gezen adam VİDEO

"BURALARDA ÇIPLAK GEZİYOR"

Mahalleli Osman Bozkuş, "Buralarda çıplak geziyor. Biz de korkuyoruz. Biz de mobilyacıyız. Tiner bağımlısı olduğunu biliyoruz. Dükkanda tek kalamıyoruz" dedi.

Çıplak gezmesinden dolayı bu kişiden şikayetçi olduklarını belirten Tufan Ahat Asanakut ise, "Korkuyoruz, burada çıplak geziyor. Akşamları eve giderken korkuyoruz" diye konuştu.

"AKLİ DENGESİ YERİNDE DEĞİL"

Mahallede esnaflık yapan Ahmet Bozkuş da bu kişinin ilk kez çıplak gezdiğini gördüğünü ifade ederek, "Birkaç yıldır Sivas'ta değildi. Samsun'da tedavi gördüğünü zannediyorduk. Tekrar piyasaya çıktı. Buralarda, bu parkta çıplak vaziyette geziyor. Yıllardır tiner çekiyor. Akli dengesi yerinde değil, tuhaf hareketleri var. İlk defa çıplak gezdiğini gördüm. Biz yetkililerden yardım istiyoruz. Kontrol altında tutulmasını bekliyoruz" dedi.