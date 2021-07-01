Sivas’ta kene ölümleri hızla artıyor
Bir süredir hastanede KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören 3 çocuk babası, hayatını kaybetti. KKKA’dan dolayı ölenlerin sayısı 12’ye yükseldi.
- RUPTLY
- 01.07.2021 - 12:59
- Güncelleme : 01.07.2021 - 13:01
Sivas’ta 41 yaşındaki evli ve 3 çocuk babası M.A., Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Bir süredir tedavi gören M.A., bugün hayatını kaybetti.
ÖLENLERİN SAYISI 12’YE YÜKSELDİ
M.A.’nın cenazesi, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak defnedilmek üzere Yıldızeli Karalar köyüne götürüldü.
Sivas’ta KKKA’dan dolayı ölenlerin sayısı 12’ye yükseldi.