Sivas'ta kuvvetli yağmur etkili oldu

Kentte öğle saatlerinde etkili olan kuvvetli yağmur hayatı durma noktasına getirirken yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, sığınacak yer aradı.
Yurdun orta kesiminde yağışlar etkili olmaya devam ediyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuvvetli yağış uyarısında bulunduğu Sivas'ta beklenen yağmur öğle saatlerinde etkili oldu.
HAYAT DURMA NOKTASINA GELDİ
Hava sıcaklığının 16 derece olduğu kentte etkisini gösteren kuvvetli yağmur, hayatı durma noktasına getirdi.
HAZIRLIKSIZ YAKALANANLAR OLDU
Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar sığınacak yer ararken otomobiller ilerlemekte güçlük çekti.
İlgili kurumlar, hafta boyunca aralıklarla devam etmesi beklenen yağmur yağışıyla birlikte sel ve taşkınlara karşı tedbirli olunması gerektiği vurguladı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)