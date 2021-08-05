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    • Sivas'ta metruk evde bulunan bir avuç ata tohumu buğdayın 500 dönüm hasadı yapıldı

    Sivas'ta metruk evde bulunan bir avuç ata tohumu buğdayın 500 dönüm hasadı yapıldı

    Sivas'ın Zara ilçesinde 7 yıl önce metruk evde bulunan Habeş buğdayının 500 dönümlük hasadı gerçekleştirildi.
    • AA
    • 05.08.2021 - 01:50
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    Sivas'ta metruk evde bulunan bir avuç ata tohumu buğdayın 500 dönüm hasadı yapıldı

    Türkiye'de son yıllarda tarımda ata tohumuna yönelik çalışmalar meyvelerini veriyor.

    Zara Ziraat Odası, Zara Vakfı ve Zara Sanayici İşinsanları Derneği (ZASİAD) birlikteliğinde Şeyhmerzuban Mahallesi Çengüre çiftliğinde bir tarlada 4. Geleneksel Ata Tohumu Buğday Hasadı Töreni düzenlendi.

    7 YILLIK PROJENİN HASADI YAPILIYOR

    Zara Kaymakamı Meriç Dinçer, törende yaptığı konuşmada, "Derneğimiz, vakfımız, Ziraat Odamız, İlçe Tarım Müdürlüğümüz hep birlikte ortak bir proje oluşturmuşlar. 7 yıl önce başlayan bir proje. Ata tohumunu toprakla buluşturmuş çiftçimiz. Bugün de hasat gününe geldik, heyecanlarına ortak oluyoruz." dedi.

    Sivas'ta metruk evde bulunan bir avuç ata tohumu buğdayın 500 dönüm hasadı yapıldı-Video

    "HABER BUĞDAYININ DEĞERİ ÇOK YÜKSEK"

    Belediye Başkanı Fatih Çelik ise bu yıl yaşanan kuraklık nedeniyle üründe verim kaybı yaşandığını ancak Habeş buğdayının değerinin çok yüksek olduğunu belirtti.

    Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tolga Karaköy de yaptıkları çalışmalarda Habeş buğdayının kalite bakımından yüksek potansiyele sahip olduğunu gördüklerini söyledi.

    Sivas ta metruk evde bulunan bir avuç ata tohumu buğdayın 500 dönüm hasadı yapıldı #1

    "DAHA SAF TOHUMLAR YETİŞTİRECEĞİZ"

    Milli değerleri korumanın önemine değinen Karaköy, "Ümit ediyorum önümüzdeki sene içerisinde daha saf tohumları yetiştirerek çiftçilerimize saf olarak Habeş buğdayını vereceğiz." diye konuştu.

    Sivas ta metruk evde bulunan bir avuç ata tohumu buğdayın 500 dönüm hasadı yapıldı #2

     

    DUALARLA HASAT YAĞILDI

    İlçe Müftüsü Burhan Al'ın yaptığı dua sonrası protokol üyeleri tırpanlarla ürünü biçti. Kaymakam Dinçer, daha sonra biçerdöverle de bir süre hasat yaptı.

    Sivas ta metruk evde bulunan bir avuç ata tohumu buğdayın 500 dönüm hasadı yapıldı #3

    500 EKİLİ DÖNÜM BİÇİLİYOR

    İlçede 500 dönümde yapılan hasattan elde edilecek tohumluk buğdayların vatandaşlara dağıtılarak ekimin yaygınlaştırılacağı, samanın ise yangın bölgelerine bağışlanacağı belirtildi.

    Sivas ta metruk evde bulunan bir avuç ata tohumu buğdayın 500 dönüm hasadı yapıldı #4

    Törene, Zara Ziraat Odası Başkanı Zeki Şimşek, Zara Vakfı Başkanı Adnan Şimşek, ZASİAD Başkanı Musa Kürkçü, muhtarlar ve çiftçiler katıldı.

    Habeş buğdayı tohumu, 7 yıl önce ilçeye bağlı Avşar köyünde metruk bir evde çömlek içinde bulunmuş, bir avuç buğday, iş insanı Sedat Coşkun'un girişimleriyle çoğaltılmıştı.

    Sivas ta metruk evde bulunan bir avuç ata tohumu buğdayın 500 dönüm hasadı yapıldı #5

    Sivas ta metruk evde bulunan bir avuç ata tohumu buğdayın 500 dönüm hasadı yapıldı #6

    Sivas ta metruk evde bulunan bir avuç ata tohumu buğdayın 500 dönüm hasadı yapıldı #7

    Sivas ta metruk evde bulunan bir avuç ata tohumu buğdayın 500 dönüm hasadı yapıldı #8

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