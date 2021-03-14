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    Sivas'ta nargile içip okey oynayan gruba ceza kesildi

    Sivas’ta koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak okey oynayan ve nargile içen 19 şahsa toplamda 30 bin TL cezai işlem uygulandı.
    • İHA
    • 14.03.2021 - 22:59
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    Sivas'ta nargile içip okey oynayan gruba ceza kesildi

    Sivas’ta bir iş yerinde okey oynandığı ve nargile içildiği bilgisini alan ekipler adrese baskın yaptı.

    Baskında, adreste iş yeri sahibiyle birlikte 19 şahsın bulunduğu tespit edildi.

    CEZAİ İŞLEM UYGULANDI

    Şahıslara, İl hıfzıssıhha Kurul kararlarından sosyal mesafe ve maske kurallarına uymadıklarından, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu 32. maddesine istinaden 427’şer TL ve maske takmadıkları için 900’er TL ceza uygulanması amacıyla tutanak tutuldu.

    İş yeri sahibineyse iş yerini açarak kuralları ihlal ettiği için 3 bin 469 TL olmak üzere şahıslara toplamda 30 bin TL cezai işlem uygulandı.

    Sivas ta nargile içip okey oynayan gruba ceza kesildi #1

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