Sivas'ta otobüs ile otomobil çarpıştı: 10 yaralı

İHA
Sivas'ta Suşehri ilçesinde R.P. idaresindeki 75 AAK 924 plakalı otobüs, S.S. idaresindeki 34 MJE 194 otomobil ile Şebinkarahisar yol ayrımında çarpıştı.
YARALI 10 HASTANEYE KALDIRILDI
Kazada iki araçta bulunan 10 kişi yaralandı.
İhbar üzerinde olay yerine sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Otobüs ve otomobilde bulunan yaralılar, itfaiye ve AFAD ekiplerince çıkarılarak çevredeki hastanelere sevk edildi.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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