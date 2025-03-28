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Sivas'ta otobüs ile otomobil çarpıştı: 10 yaralı

Sivas'ta otobüs ile otomobil çarpıştı: 10 yaralı Sivas'ta bir otobüs ile otomobil çarpıştı, kazada iki araçta bulunan 10 kişi yaralandı.