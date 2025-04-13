Sivas'ta otomobil ağaca çarptı, sürücüsü hayatını kaybetti

İHA
Sivas'ta Akdeğirmen Mahallesi Paşabahçe Mesire Alanı yolu üzerinde, Ahmet Gürler idaresindeki 58 HB 802 plakalı Fiat marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan ağaca çarptı.
SÜRÜCÜ YAŞAMINI YİTİRDİ
Ardından aydınlatma direğine de çarpan otomobil, askeri kışla duvarına çarparak durabildi.
Sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sürücünün cenazesi Cumhuriyet Üniversitesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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