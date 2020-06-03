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Kentte etkisini gösteren şiddetli rüzgar sebebiyle, adliye binasının çatısı uçarken, o anlar kameraya yansıdı.

Sivas'ta etkisini gösteren şiddetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi.

Gemerek ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan bir adliye binasının çatısı uçtu.

CAN KAYBI YA DA YARALANAN OLMADI

Olay sırasında bölgede kimsenin olmaması olası bir can kaybı ve yaralanmayı önledi. Bölgeye gelen polis ekipleri çevrede önlem aldı.

Rüzgar ayrıca çevrede bulunan ağaçlara da zarar verirken, cadde üzerine bulunan bazı ağaçların yıkıldı.

Adliye binasının çatısının uçma anı ise binanın güvenlik kameralarına yansıdı. Öte yandan bugün adliye binasında hasar tespit çalışması başlatıldı.

Sivas'ta rüzgar, adliyenin çatısını uçurdu ViDEO