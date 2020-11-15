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    Sivas'ta sürücüsü kontrolünü kaybeden otomobil ters döndü

    Sivas'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil ters dönerken, dar sokakta meydana gelen kaza, çevredeki vatandaşlarda şaşkınlığa neden oldu.
    • İHA
    • 15.11.2020 - 06:48
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    Sivas'ta sürücüsü kontrolünü kaybeden otomobil ters döndü

    Sivas kent merkezi Paşabey mahallesi 5. Sokak'ta A.Y. idaresindeki 16 BAH 16 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle önce bir binanın bahçe duvarına ardındansa park halindeki 58 ABC 094 plakalı Fiat marka hafif ticari araca çarparak ters döndü.

    SÜRÜCÜ VE YOLCUYU VATANDAŞLAR ÇIKARDI

    Ters dönen araçta bulunan sürücü ve 1 yolcuysa çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı. Sağlık ekipleri, kazada elinden hafif şekilde yaralanan yolcuya olay yerinde müdahale etti.

    Sivas ta sürücüsü kontrolünü kaybeden otomobil ters döndü #1

    DAR SOKAKTA TERS DÖNEN OTOMOBİL ŞAŞIRTTI

    Kaza sonrası dar sokak araç trafiğine kapandı. Kazayı gören vatandaşlarsa dar sokakta meydana gelen kaza karşısında şaşkınlık yaşadı. Araç olay yerine gelen çekiciyle otoparka çekilirken sokak araç trafiğine açıldı.

    Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

    Sivas ta sürücüsü kontrolünü kaybeden otomobil ters döndü #2

    Sivas ta sürücüsü kontrolünü kaybeden otomobil ters döndü #3

    Sivas ta sürücüsü kontrolünü kaybeden otomobil ters döndü #4

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