Sivas'ta traktörün altında kalan iki kardeş öldü

Sivas'ta traktörün altında kalan iki kardeş öldü

Suşehri ilçesinde kontrolden çıkan traktörün devrilmesi sonucu Muhammet Yıldız ve kardeşi Elanur hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, Muhammet Yıldız'ın (16) kullandığı traktör yol ayrımında sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi.

Kazada, Yıldız ile birlikte kardeşi Elanur Yıldız (15) olay yerinde hayatını kaybetti.

Diğer kardeşi Sedanur ve kuzeni Veysel Yıldız (7) yaralandı.

Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

ANNE HABERİ ALINCA KENDİNİ TRAKTÖRDEN ATTI

Kazayı haber alan anne Semra Yıldız ise, olay yerine geldiği sırada üzerinde bulunduğu hareket halindeki traktörden kendini atması sonucu yaralandı.

Anne Yıldız da olay yerine çağrılan sağlık görevlilerince aynı hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından hayatını kaybeden kardeşlerin cenazesi morga konuldu.







