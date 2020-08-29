Dolar
7.3335
-0.3207%
Euro
8.7013
0.0022%
Altın
1964.62
1.8148%
Borsa
1100.55
-0.7556%
G. Altın
463.314
1.6304%
Bitcoin
84756.62
1.6293%
27ºC
İstanbul
Açık 27 C

    Sivas'ta traktörün altında kalan iki kardeş öldü

    Suşehri ilçesinde kontrolden çıkan traktörün devrilmesi sonucu Muhammet Yıldız ve kardeşi Elanur hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
    • DHA
    • 29.08.2020 - 19:32
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Sivas'ta traktörün altında kalan iki kardeş öldü

     

    Sivas'ın Suşehri ilçesinde, Muhammet Yıldız'ın (16) kullandığı traktör yol ayrımında sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi.

    Kazada, Yıldız ile birlikte kardeşi Elanur Yıldız (15) olay yerinde hayatını kaybetti.

    Diğer kardeşi Sedanur ve kuzeni Veysel Yıldız (7) yaralandı.

    Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

    ANNE HABERİ ALINCA KENDİNİ TRAKTÖRDEN ATTI

    Kazayı haber alan anne Semra Yıldız ise, olay yerine geldiği sırada üzerinde bulunduğu hareket halindeki traktörden kendini atması sonucu yaralandı.

    Anne Yıldız da olay yerine çağrılan sağlık görevlilerince aynı hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

    Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından hayatını kaybeden kardeşlerin cenazesi morga konuldu.

     


    Sivas ta traktörün altında kalan iki kardeş öldü #1

    Sivas ta traktörün altında kalan iki kardeş öldü #2

    Görüş Bildir