Sivas'ta yangına giden itfaiye aracı devrildi
Yangına giderken buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkan itfaiye aracının devrilmesiyle 5 itfaiyeci yaralandı.
- DHA
- 10.04.2021 - 04:49
Sivas- Yıldız beldesi yolu üzeri Karaçayır köyü yakınlarında, Yıldız Dağı Kayak Merkezi yolu üzerindeki Gümüşdere köyünden gelen yangın ihbarına giden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen itfaiye aracı, buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak yan yattı.
5 İTFAİYECİ YARALANDI
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 5 itfaiye eri, ekiplerin yardımıyla araçtan çıkarılarak ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.