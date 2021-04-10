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    Sivas'ta yangına giden itfaiye aracı devrildi

    Yangına giderken buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkan itfaiye aracının devrilmesiyle 5 itfaiyeci yaralandı.
    • DHA
    • 10.04.2021 - 04:49
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    Sivas'ta yangına giden itfaiye aracı devrildi

    Sivas- Yıldız beldesi yolu üzeri Karaçayır köyü yakınlarında, Yıldız Dağı Kayak Merkezi yolu üzerindeki Gümüşdere köyünden gelen yangın ihbarına giden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen itfaiye aracı, buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak yan yattı.

    5 İTFAİYECİ YARALANDI

    İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 5 itfaiye eri, ekiplerin yardımıyla araçtan çıkarılarak ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

    Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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