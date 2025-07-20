Sivas'ta yolcu otobüsü dağın yamacına çarptı: 4 ölü, 40 yaralı

Sivas'ta İmranlı ilçesinde, Ağrı'dan İzmir'e giden O.K. idaresindeki 34 CZH 636 plakalı, Has Ağrılı Turizm'e ait yolcu otobüsü, Sivas-Erzincan kara yolu Kuzköy mevkisinde dağın yamacına çarptı.
FECİ KAZADA 4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 40 KİŞİ YARALANDI
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma, AFAD, itfaiye ve gönüllü arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
Kazada Selime Bazan (54), Gülay Aydın (22), Muhteber Duran (54) olay yerinde, Yusuf Tanrıkulu (21) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi, 2'si ağır 40 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulans helikopter ve ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi.