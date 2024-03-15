Sivas'ta yuvasına yerleşen leylek, kar altında kaldı İmranlı ilçesinde kar yağışı etkili oldu. Yağışla birlikte baharın müjdecisi leylek yuvasında karda kaldı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

Türkiye'nin kış aylarında zaman zaman en soğuk bölgelerinden biri olan Sivas’ın İmranlı ilçesinde kar yağışı etkili oldu.

Göçmen leyleğe kar sürprizi

Kar yağışı ile birlikte ilçe merkezi kısa sürede beyaza büründü. Kar kalınlığının 10 santimetreyi geçtiği ilçede baharın müjdecisi leylek ise kar sürprizi ile karşılaştı.

Yuvasında kar altında kaldı

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle bu yıl ilçedeki yuvasına erken gelen leylek, karda aldı.

Elektrik direğindeki yuvasında kar altında kalan leylek, kar yağışının durmasını hareketsiz halde bekledi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)