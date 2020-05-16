Siyanürle zehirlenen 4 kardeşle ilgili yeni gelişme

Geçen yıl Fatih'te siyanürle zehirlenerek hayatını kaybeden 4 kardeşin evlerindeki "Dikkat siyanür var" yazısını en küçük kardeşin yazdığı belirlendi.

İstanbul Fatih'te Molla Gürani Mahallesi'nde, 6 kasım 2019 tarihinde aynı evde yaşayan Cüneyt (48),Oya (54),Yaşar (56) ve Kamuran Yetişkin (60) kardeşlerin siyanür nedeniyle zehirlenerek, hayatını kaybettiği İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

ÖLÜMLER SİYANÜR ZEHİRLENMESİNDEN KAYNAKLI

Soruşturma kapsamında ön otopsi raporunu hazırlayan ve ölümlerin siyanürden kaynaklandığını tespit eden Adli Tıp Kurumu, detaylı incelemeleri tamamlayarak otopsi raporlarını savcılığa gönderdi.

Adli Tıp Kurumu'nun incelemesinde, ölümlerin siyanür zehirlenmesinden kaynaklandığı belirtildi.

KAPIDAKİ NOTU EN KÜÇÜK KARDEŞ YAZDI

Savcılığının talebi üzerine, kardeşlerin toplu olarak ölü bulunduğu evin kapısına asılı "Dikkat siyanür var" notunu da inceleyen Adli Tıp Kurumu, Oya Yetişkin tarafından yazıldığı tahmin edilen notun, en küçük kardeş Cüneyt Yetişkin tarafından yazıldığını tespit etti.

Savcılığın, olayın meydana geldiği evde bulunan bir sıvının inceleme raporunu beklediği öğrenilirken, soruşturmanın raporlar tamamlandıktan sonra sonuçlanacağı bildirildi.