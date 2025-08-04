ŞOK’tan çocuklara müjde: Oyuncak fiyatlarında dev indirim… YARIN SON

ŞOK Market, 2 Ağustos 2025 Cumartesi günü itibarıyla geçerli olacak yeni aktüel ürünler kataloğunu duyurdu.

Özellikle çocukları mutlu edecek oyuncak grubu bu haftanın yıldızı olurken, kampanyanın “Oyuncak Şok’tan Alınır” etiketiyle sunulması dikkat çekti.

Yeni katalogda, teknolojik özellikleriyle öne çıkan Pilsan Champion Akülü Uzaktan Kumandalı Araba, 6.990 TL fiyatıyla ilk sırada yer alıyor.

Bunun yanı sıra yarış tutkunları için Hot Wheels Mega Ralli Seti 699 TL, kız çocuklarının favorisi Barbie 30 cm Bebek ise 179 TL'den satışa çıkıyor.

Bu ürünler hem fiziksel mağazalarda hem de Cepte Şok uygulamasında eş zamanlı olarak satışta olacak.

İşte ŞOK 2 Ağustos indirim kataloğu: