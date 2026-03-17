SOLOTÜRK Çanakkale semalarında gövde gösterisi yaptı

Türk Hava Kuvvetleri’nin gözde akrobasi timi SOLOTÜRK, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’nin yıl dönümünde Çanakkale semalarında görsel bir şölen sundu. Hamidiye Tabyası önünde gerçekleştirilen gösteri, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

TARİHİ GÜNDE ANLAMLI GÖSTERİ

Zaferin 111’inci yıl dönümü kapsamında düzenlenen etkinlikte SOLOTÜRK pilotları, F-16 savaş uçaklarıyla gerçekleştirdikleri manevralarla gökyüzünü adeta bir sahneye çevirdi.

NEFES KESEN ANLAR

Yaklaşık 10 dakika süren gösteride özellikle alçak uçuşlar ve keskin manevralar, izleyenlere adrenalin dolu anlar yaşattı. Gösteriyi takip eden vatandaşlar, performansı büyük bir ilgi ve heyecanla izledi.

SOLOTÜRK’ün sergilediği akrobatik hareketler, hem görsel hem de duygusal açıdan etkileyici anlara sahne oldu. Gösteri, Çanakkale Zaferi’nin anlam ve önemine yakışır bir atmosfer oluşturdu.