DHA
Türk Hava Kuvvetleri’nin akrobasi timi SoloTürk, 20 Mayıs’ta Ordu’nun Perşembe ilçesinde düzenlenen “Mayıs 7’si” bahar kutlamaları kapsamında gökyüzünde nefes kesen bir gösteriye imza attı.
Ordu semalarında yaklaşık 20 dakika süren gösteri boyunca SoloTürk, sergilediği akrobatik manevralarla izleyenleri büyüledi. Sahil şeridini dolduran kalabalık, gösteriyi cep telefonlarıyla kayda aldı.
SOSYAL MEDYADA BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ
Gösterinin ardından SoloTürk’ün resmi sosyal medya hesaplarından, uçak içi görüntülerle birlikte Ordu’yu havadan gösteren özel bir video yayımlandı. “Mayıs 7’si etkinlikleri kapsamında Ordu Perşembe’de coşkulu bir gösteri icra etti” notuyla paylaşılan video, kısa sürede yüzlerce beğeni alarak sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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