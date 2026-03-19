Son iftar saati: 19 Mayıs arefe günü il il iftar vakitleri

Ramazan ayının son gününe girilirken, hem manevi bir veda hem de bayram heyecanı bir arada yaşanıyor.

19 Mart Perşembe günü idrak edilecek arefe ile birlikte milyonlarca kişi son orucunu tutacak.

Vatandaşlar, son oruç için iftar vakitlerini araştırıyor. İşte 19 Mart arefe günü il il iftar saatleri…

19 MART İFTAR SAATLERİ

Ankara iftar vakti: 19:05

İstanbul iftar vakti: 19:21

İzmir iftar vakti: 19:28

Çanakkale iftar vakti: 19:32

Trabzon iftar vakti: 18:38

