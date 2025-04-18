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Haber Merkezi

Kamuoyuna sık sık yansıyan aşiret düğünlerindeki şatafatlı takı törenleri artık sosyal medya fenomenlerinin eline geçti.

Kaynağı belli olmayan lüks yaşamları ile dikkat çeken sosyal medya ünlüleri, her paylaşımları ile bu zenginliklerini halkın gözüne sokuyor.

Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde dikkat çeken bir düğün organizasyonu gerçekleşti.

Sosyal medya fenomeni, şarkıcı ve oyuncu olarak nitelenen Aleyna Dalveren isimli kadın, Fatih Erdem ile evlendi.

ÜNLÜLER DÜĞÜNE AKIN ETTİ

Şatafatlı bir düğün organizasyonu gerçekleştirilirken İbrahim Tatlıses ve Şafak Sezer gibi sanatçıların yanında Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu birçok sosyal medya ünlüsü de vardı.

TAKI TÖRENİ DİKKAT ÇEKTİ

Eğlencenin doruklara çıktığı düğünde en çok dikkat çeken ayrıntı ise takılan takılar ve saçılan paralar oldu.

Gelin Dalveren'e takılan altın takılar adeta tüm gelinliği kapladı.

MİLYONLARCA LİRALIK ALTIN TAKI

Instagram'da 2 milyondan fazla takipçisi olan Dalveren'e damadın sunduğu cam fanus içinde getirilen milyon dolarlık takılar, görenleri hayrete düşürdü.

Düğünde çekilen görüntüler, sosyal medyanın gündemine oturdu.

Diğer yandan Dalveren daha önce, çiğ köfte yiyerek araç kullanırken ve silah ve lüks araçlarla çektiği para saçma videolarını paylaşması sonucu gözaltına alınmıştı.