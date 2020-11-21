Sosyal medyada ihbar edilen maskesiz turist çifte polisten ceza

Beşiktaş’ta maske uyarısına aldırış etmeyen turist çift cezadan kurtulamadı. Fotoğraflı bir paylaşımdan yola çıkan polis maskesiz turist çifte otelinde ceza kesti.

İstanbul'un Beşiktaş ilçesi Ihlamurdere Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, turist bir çift kaldıkları otelden çıkarak cadde üzerindeki çiğ köfteciye geldi.

Burada çift köfte satın almak isteyen çiftin maske takmadığını gören Güliz G, önce maske takmaları için kendilerini uyardı.

Çiftin uyarılara aldırış etmemesi üzerine Güliz G. bu kez de çifte fotoğraflarını çekerek sosyal medyada paylaşacağını söyledi.

POZ VERDİLER

Cep telefonunu çıkartan kadın, kendisine poz veren turist çifti görüntüledikten sonra sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaptı.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi hesabını da etiketledi.

POLİS HAREKETE GEÇTİ

Güliz G’nin paylaşımı üzerine harekete geçen Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kadının paylaştığı fotoğraftan yola çıkarak turist çiftin kimliğini tespit etti.

KALDIKLARI OTELDE CEZA KESİLDİ

Çiftin Şişli’de bir otelde kaldığını da belirleyen Beşiktaş polisi, dün saat 02.30 sıralarında otele giderek lobiye gelen çifte “Umumi Hıfzısıhha Kanununa Muhalefet” suçundan 900’şer lira idari para cezası uyguladı.

Maskesiz turist çifte polisten ceza VİDEO