Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, 5 program kapsamında 90.1 milyon TL ödeme yapılacağını duyurdu.

Ağustos ayı sosyal yardım desteği ödemeleri 24 Ağustos’ta başlayacak.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Selçuk, 5 nakdi sosyal destek programıyla yaklaşık 157 bin ihtiyaç sahibine toplamda 90.1 milyon TL ödeme yapılacağını açıkladı.

ÖDEMELER, 24 AĞUSTOS İTİBARIYLA YAPILACAK

Selçuk, ağustos ayına ilişkin muhtaç asker aileleri ve çocuklarına, eşi vefat eden kadınlara, kronik rahatsızlığı olanlara ve öksüz/yetimlere yönelik yapılan sosyal yardım ödemelerinin 24 Ağustos itibarıyla başlayacağını söyledi.

Sosyal yardımların detaylarını paylaşan Selçuk, zorunlu askerlik hizmetini yürüten, muhtaç er ve erbaşların ailelerine aylık 400 TL olmak üzere 2 aylık periyotlarla 800 TL destek verdiklerini belirterek, 24 bin ailenin sahibinin hesabına 16.9 milyon yatıracaklarını belirtti.

284 BİN LİRA ÖDEME

Muhtaç Asker Çocuklarına Yönelik Yardım Programı kapsamında aylık ödeme miktarını da yüzde 50 artırarak 100 TL'den 150 TL'ye çıkardıklarını anımsatan Bakan Selçuk, "2 aylık periyotlarla 300 TL düzenli nakdi yardım yapıyoruz. Bu kapsamda bu ay 1.200 ihtiyaç sahibine 284 bin TL ödeme yapacağız." dedi.

89 BİN İHTİYAÇ SAHİBİ KADINA 57.8 MİLYON TL DESTEK

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, eşi vefat eden yardıma muhtaç kadının da yanında olduklarını ifade ederek, “89 bin ihtiyaç sahibi kadınlarımıza toplam 57.8 milyon TL ile destek sağlayacağız.” diye konuştu.

Anne, babası veya her ikisi de vefat etmiş 18 yaş altındaki çocuklar için aylık 150 TL destekte bulunduklarını belirten Bakan Selçuk, 39 bin kişinin hesabına toplam 11.6 milyon TL yatıracaklarını kaydetti.

2 BİN 192 İHTİYAÇ SAHİBİNE 3.3 MİLYON LİRA YARDIM

Zehra Zümrüt Selçuk, ayrıca, kronik hastalığı olanlara da nakdi yardımda bulunduklarının altını çizerek, "2 bini aşkın ihtiyaç sahibine 3.3 milyon TL destekte bulunacağız." dedi.

Bakan Selçuk, Kronik Hastalık Yardım ödemelerini 25 Ağustos itibarıyla, diğer ödemelerinin de 24-28 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşeceğini sözlerine ekledi.