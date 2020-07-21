SP Milletvekili Karaduman koronavirüse yakalandı

Saadet Partili Milletvekili Abdulkadir Karaduman koronavirüs sebebiyle tedavi altına alındı.

Saadet Partisi Gençlik Kolları Başkanı ve partinin tek milletvekili olan, Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman'ın koronavirüs testi pozitif çıktı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Karaduman, "Dün akşam aşırı halsizlik ve ateşten dolayı kaldırıldığım hastanede yapılan Kovid-19 testi pozitif çıkmıştır. Bir süre hastanede tedavi altında kalacağım. Sağlık durumum iyi ve birkaç güne toparlayacağım inşallah. Arayan, dua eden herkese teşekkür ederim." açıklamalarında bulundu.

TEMEL KARAMOLLAOĞLU DA GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİNİ İLETTİ

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da, partisinin tek milletvekili olan Karaduman'a sosyal medya üzerinden geçmiş olsun dileklerini iletti. Karamollaoğlu paylaşımında, "Gençlik Kolları Başkanımıız ve Konya Milletvekilimiz Abdulkadir Karaduman'ın Covid-19 testinin pozitif çıkması akabinde hastaneye kaldırıldığını büyük bir teessürle öğrenmiş bulunmaktayım. Kendisine Cenab-ı Allah'tan şifa diliyor, geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." açıklamasında bulundu.