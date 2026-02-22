Şubat 2026 ATM para çekme limitleri: İşte banka banka tam liste

2026 yılıyla birlikte bankaların ATM günlük para çekme limitlerinde kapsamlı bir güncelleme yapıldı.

Kamu ve özel bankalarda geçerli olan yeni tutarlar sonrası vatandaşlar “Günlük limit kaç TL oldu” sorusuna yanıt aramaya başladı.

Başta Garanti BBVA, Ziraat Bankası, Türkiye İş Bankası, Akbank, VakıfBank, Yapı Kredi, Halkbank ve DenizBank olmak üzere birçok bankada ATM’den ücretsiz çekilebilecek günlük para tutarları değişti.

İşte 2026 itibarıyla banka banka güncellenen günlük ATM para çekme limitleri.

2026 ATM PARA ÇEKME LİMİTLERİ

Enpara: Kartla 50.000 TL, QR ile 10.000 TL (kart ve QR ayrı limit)

Garanti BBVA: 25.000 TL (kart + QR toplam)

Akbank: 25.000 TL (kart + QR toplam)

Kuveyt Türk: 25.000 TL (kart + QR toplam)

İş Bankası: 20.000 TL (kart + QR toplam)

Halkbank: 20.000 TL (kart + QR toplam)

VakıfBank: 20.000 TL (kart + QR toplam)

QNB: 20.000 TL (kart + QR toplam)

DenizBank: 20.000 TL (kart + QR toplam)

ING: 20.000 TL (kart + QR toplam)

Ziraat Bankası: Kartla 10.000 TL, QR ile 7.500 TL (ayrı limit)

Yapı Kredi: 15.000 TL (sadece kart limiti)