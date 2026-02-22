22 Şubat il il iftar vakitleri: İstanbul, Ankara, İzmir’de iftar saat kaçta?

Ramazan ayının dördüncü gününde gözler özellikle büyükşehirlerdeki namaz ve iftar vakitlerine çevrildi.

İstanbul’da yaşayan vatandaşlar güncel imsak ve iftar saatlerini yakından takip ediyor.

29 gün sürecek mübarek ay boyunca imsak vakti her gün birkaç dakika erkene çekilirken iftar saatleri de kademeli olarak daha geç saatlere uzuyor.

Peki, bugün İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa’da oruç kaçta açılacak? İşte 22 Şubat iftar vakitleri:

22 ŞUBAT İFTAR SAATLERİ

İstanbul: 18.53

Ankara: 18.39

İzmir: 19.03

Bursa: 18.54

