22 Şubat il il iftar vakitleri: İstanbul, Ankara, İzmir’de iftar saat kaçta?

Ramazan ayının dördüncü gününde oruç tutan vatandaşlar, iftar vakitlerini araştırıyor. Peki, bugün oruç saat kaçta açılacak. İşte 22 Şubat 2026 il il iftar vakitleri…
Ramazan ayının dördüncü gününde gözler özellikle büyükşehirlerdeki namaz ve iftar vakitlerine çevrildi.
İstanbul’da yaşayan vatandaşlar güncel imsak ve iftar saatlerini yakından takip ediyor.
29 gün sürecek mübarek ay boyunca imsak vakti her gün birkaç dakika erkene çekilirken iftar saatleri de kademeli olarak daha geç saatlere uzuyor.
Peki, bugün İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa’da oruç kaçta açılacak? İşte 22 Şubat iftar vakitleri:
22 ŞUBAT İFTAR SAATLERİ
İstanbul: 18.53
Ankara: 18.39
İzmir: 19.03
Bursa: 18.54
İL İL İFTAR VAKİTLERİ İÇİN TIKLATINIZ
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi